Низкая доходность и отсутствие «дешевых» денег препятствуют развитию арендного жилья

Вся необходимая нормативная база для развития арендного жилья создана, но пока нет инструмента, который мог бы привлечь частный капитал в сегмент арендного жилья. Это является главным препятствием для его развития. Об этом заявил замглавы Минстроя Никита Стасишин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025).

«У нас нет сегодня инструмента, длинных недорогих денег, которые бы позволяли инвесторам эти деньги вкладывать [в арендные дома] и получать доходность», - приводит слова Никиты Стасишина РБК.

Замминистра указал на то, что доходность арендных проектов, реализуемых «ДОМ.РФ», всего 5% в год с учетом управления и содержания такого жилья. Гораздо большую доходность, по его словам, можно получать, просто положив деньги на депозит «и не о чем не думать».

«Мы должны быть реалистами: при нынешней стоимости заимствований арендное жилье в том виде, в котором оно будет интересно инвесторам и доступно населению, должно либо субсидироваться, либо строиться за государственный счет для того, чтобы платежи по арендному жилью были кратно меньше, чем на рынке вторичном», - подчеркнул Никита Стасишин.

Вопрос о необходимости развития арендного жилья и доходных домов был поднят на круглом столе в рамках ПМЭФ-2025.

Отметим, что такого же мнения придерживаются и региональные эксперты. Виктор Захаров, основатель компании «Сервико», выступившей инвестором и девелопером частного доходного дома «Вэлко», в комментарии нашему порталу подчеркивал, что подобные проекты требуют значительных вложений и при этом имеют длительный срок окупаемости.

«Срок окупаемости проекта «Вэлко», по нашим расчетам, – 15 лет. Экономическая ситуация не позволяет вкладывать бизнесу деньги в такие долгие проекты. С сегодняшними банковскими процентами это вообще нереально», - пояснял он.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев сообщал, что в Государственной думе работают над предложением, помимо существующих сегодня двух видов помещений - жилые и нежилые, ввести еще один – доходные дома. Авторы инициативы полагают, что это стимулирует развитие такого формата жилья. Пока же, по данным "ДОМ.РФ", общая площадь жилых помещений в частных арендных домах по всей стране составляет всего 85,8 тыс. кв. м.