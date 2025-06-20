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Льготы для предпенсионеров Иркутской области в 2025 году: что положено

В 2025 году предпенсионеры Иркутской области — мужчины 1965 года рождения и старше, женщины 1970 года рождения и старше — смогут воспользоваться рядом федеральных льгот. На территории региона проживает более 40 тысяч таких граждан.

Предпенсионный возраст дает право воспользоваться следующими федеральными льготами:

•  Два оплачиваемых выходных в год для прохождения диспансеризации;
•  Бесплатное профессиональное переобучение;
•  Повышенный размер пособия по безработице с учетом районного коэффициента;
•  Освобождение от имущественного и земельного налогов;
•  Право на алименты от трудоспособных членов семьи;
•  Обязательная доля в наследстве.

Кроме того, предпенсионерам предоставляются трудовые гарантии: работодатели, которые увольняют или отказывают в приеме на работу по возрасту, несут административную и уголовную ответственность.

Для получения льгот необходимо обращаться в соответствующие организации — работодателя, центр занятости, налоговую службу и др. Статус предпенсионера подтверждается справкой, которую можно получить на портале госуслуг или лично в клиентской службе Социального фонда России. Об этом рассказал управляющий отделением СФР по Иркутской области Алексей Макаров.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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