Полмиллиона цветов высадят в этом году на клумбы Иркутска

В Иркутске активно идет оформление городских клумб. В этом году на них высадят полмиллиона растений. Уже приступили к обустройству главного цветника.

Фото: пресс-служба администрации Иркутска

«Специалисты "Горзеленхоза" приступили к оформлению центральной клумбы у Вечного огня. Тематика – 80-летие Победы. По бокам будут расположены даты 1941-1945, а в центре композиции – орден Отечественной войны», – рассказал мэр Руслан Болотов.

В 2025-м многие клумбы будут оформлены в русском национальном стиле с ковровыми орнаментами, элементами народных промыслов. Дизайн-проекты разрабатывали заранее специально для каждой территории.