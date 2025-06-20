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Полмиллиона цветов высадят в этом году на клумбы Иркутска

В Иркутске активно идет оформление городских клумб. В этом году на них высадят полмиллиона растений. Уже приступили к обустройству главного цветника.

<p>Фото: пресс-служба администрации Иркутска</p>

Фото: пресс-служба администрации Иркутска

«Специалисты "Горзеленхоза" приступили к оформлению центральной клумбы у Вечного огня. Тематика – 80-летие Победы. По бокам будут расположены даты 1941-1945, а в центре композиции – орден Отечественной войны», – рассказал мэр Руслан Болотов.

В 2025-м многие клумбы будут оформлены в русском национальном стиле с ковровыми орнаментами, элементами народных промыслов. Дизайн-проекты разрабатывали заранее специально для каждой территории.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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