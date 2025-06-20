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Иркутская область заключила соглашения с компаниями глубокой лесопереработки на 3,5 млрд рублей

Предприятия создадут в регионе 290 рабочих мест.

<p><em>Фото с сайта правительства Иркутской области</em></p>

Фото с сайта правительства Иркутской области

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На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) правительство Иркутской области подписало соглашения с компаниями «Элит» и «Атлант» о реализации проектов глубокой переработки леса. Компания «Элит» инвестирует 3 млрд рублей в строительство завода по производству технической целлюлозы мощностью 100 тыс. тонн в год, что создаст 250 рабочих мест.

«Атлант» направит 550 млн рублей на модернизацию лесоперерабатывающих мощностей в Усть-Илимске и Усть-Кутском районе, включая строительство цеха сухой сортировки пиломатериалов с созданием 40 новых рабочих мест.

– Приангарье является регионом, обладающий крупнейшими запасами лесных ресурсов в стране. Поэтому вопросы реализации приоритетных инвестиционных проектов в целях развития лесного комплекса ставим во главу угла экономического развития. Своевременная реализация новых проектов, направленных на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, является одной из главных наших задач, – говорит губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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