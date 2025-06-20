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Количество вновь подключенных к электросетям объектов в Приангарье выросло в 3 раза

Иркутская электросетевая компания за 5 месяцев 2025 года подключила к сетям 10,4 тысячи объектов. Это почти в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Высокий темп техприсоединений энергетики задали в январе 2025 года. С начала года ИЭСК увеличила количество подключений почти в три раза в сравнении с прошлым годом, когда за 5 месяцев было подключено только 3,8 тыс. потребителей», – пояснили в компании.

Наиболее высокий спрос на технологическое присоединение в Приангарье существует в Иркутском и Шелеховском районах. Для снижения количества потребителей, ожидающих подключения, организованы реконструкции по увеличению трансформаторных мощностей на более чем 30 подстанциях: эти работы завершатся в 2025-2026 годах.

Также организация для улучшения качества электроснабжения проводит замену воздушных линий и установку трансформаторов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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