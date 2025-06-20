Восемь проектов из Иркутской области победили в грантовом конкурсе Эн+ «Города со знаком плюс»

Российский энерго-металлургический холдинг Эн+ подвел итоги грантового конкурса «Города со знаком плюс». Всего было подано 263 заявки из Иркутска, Ангарска, Усть-Илимска, Братска, Нижнего Новгорода, Дивногорска, Тулуна, Черемхово и Республики Бурятия. По результатам отбора победителями стали 11 проектов, каждому из них будет выделен грант в размере от 3 до 5 млн рублей.

В Иркутской области победу в грантовом конкурсе одержали 8 проектов. Это образовательные, досуговые и экологические инициативы из Ангарска, Иркутска, Братска, Черемхово, Тулуна и Усть-Илимска.

«Представители Иркутской области приняли активное участие в грантовом конкурсе компании Эн+. Из нашего региона поступило наибольшее количество заявок. По итогам конкурса в Иркутской области восемь проектов-победителей. Каждый из них играет большую роль в развитии нашего региона. Благодарю авторов за их инициативы и желаю успехов в реализации», – сказал директор Эн+ Гидро Сергей Кузнецов.

Так, при содействии холдинга в Ангарске будет создан Центр цифрового творчества «Код успеха: развитие через технологии». Проект предполагает создание бесплатной цифровой площадки для детей и подростков в возрасте от 5 до 14 лет с занятиями по робототехнике, программированию, 3D–моделированию и нейросетям.

В Иркутске будет реализован проект «Да будет свет!» по созданию световых арт-объектов из переработанного стекла. Проект направлен на улучшение эстетического облика города и привлечение внимания к проблеме переработки отходов.

«Благодаря грантовому конкурсу «Города со знаком плюс» мы сможем не только украсить город уникальными световыми объектами, но и привлечь внимание жителей к важности переработки отходов. Поддержка Эн+ дает возможность воплощать смелые идеи, которые делают наш город красивее и экологичнее», – рассказывает руководитель проекта «Да будет свет!» Элеонора Еремченко.

В ходе конкурса поддержку также получили проекты, направленные на развитие детского спорта и творчества. В Братске будет реализован проект «Дети ветра» по обучению детей парусному спорту. Проект включает проведение различных мастер-классов, открытых соревнований и зрелищного парада детских яхт на Братском водохранилище. Программа позволит привлечь к спорту более 100 детей.

«Братское водохранилище – идеальное место для парусного спорта, но до сих пор эти возможности использовались недостаточно. Благодаря гранту Эн+ мы сможем привлечь к парусному спорту детей и молодежь и показать, какие уникальные природные ресурсы есть в нашем городе», – рассказывает руководитель проекта «Дети ветра» Ирина Ильина.

В Братске также появится Общественное пространство «ТАРАТОРКА» на территории Центральной детской модельной библиотеки с организованным досугом для семейного отдыха.

В Иркутске Эн+ поддержал создание иммерсивных спектаклей-прогулок «Окна.Ирк» – нового вида культурного досуга с аудиопрогулками по туристическим маршрутам города. Проект включает 4 иммерсивных прогулки, которые позволят жителям и туристам узнать город с новой стороны. Прогулки будут доступны в любое время дня и ночи с помощью мобильного приложения с дополненной реальностью.

«Грантовая поддержка Эн+ позволяет нам создать принципиально новый, интерактивный формат знакомства с городом. Иммерсивные аудиопрогулки откроют Иркутск с неожиданной стороны как для жителей, так и для туристов. Конкурс «Города со знаком плюс» – это именно то, что нужно для развития культурного туризма в регионе», – рассказывает менеджер по работе со зрительскими аудиториями и участниками проекта «Окна.Ирк» Маргарита Подкорытова.

В Черемхово реализуется проект «Дом окнами в парк» по созданию нового общественного пространства в музее Гуркина. Проект предполагает создание театрализованной экспозиции с включением посетителей в роли актеров, организацию мастер-классов по актерскому мастерству и проведение культурно-массовых мероприятий.

В Тулуне будет создано пять творческих мастерских «Библиотеки творческого поколения «Территория Б» с мастер-классами для детей и молодежи. В частности, будут проводиться занятия по компьютерному дизайну и сублимации изделий, литью из гипса, бисероплетению, работе с полимерной глиной, эпоксидной смолой и деревом, конструированию и 3Д моделированию. Помимо этого, будут организованы арт-терапия и творческие занятия для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В Усть-Илимске поддержку получил проект «Место силы «Крылатый» по созданию общественного пространства. На первом уровне будет расположен круглый зал для проведения творческих мероприятий, лекций, мастер-классов, выставок для знакомства с историей и культурой города, а на втором уровне – смотровая площадка на Усть-Илимскую ГЭС. «Место силы» станет точкой развития городского бренда «Хозяйка Илимской тайги» и творческого фестиваля «Хранители легенд».

Грантовый конкурс «Города со знаком плюс» реализуется основанным Олегом Дерипаской энергохолдингом Эн+, продолжая традиции поддержки культурных, социальных, образовательных и экологических проектов, заложенные основателем компании.

В 2025 году грантовый конкурс прошел в шестой раз. Его задача – развитие городской среды с привлечением местных сообществ и создание новых услуг, сервисов и общественных площадок для повышения качества жизни населения на территориях ответственности Эн+.

Отбор проектов проводился с учетом их востребованности для региона, приоритетов развития городов и эффекта для жителей, обоснованности затрат в рамках бюджета проектов, достижимости поставленных целей. Особое внимание в конкурсе уделялось инициативам по благоустройству городской среды, развитию творческого и образовательного потенциала жителей, созданию площадок для активного досуга и культурных событий.

Помимо проектов из Иркутской области, поддержку Эн+ получат инициативы из Нижегородской области, Красноярского края и Республики Бурятия.