Доллар на дне, но разворот близок

Рубль укрепился до максимальных значений с весны 2023 года. Доллар символически пробил своё двухлетнее дно. Вчера Центральный банк зафиксировал курс на 20 июня: 78,48 рублей за доллар и 89,83 за евро. Волатильность остается крайне низкой, что обычно наблюдается перед разворотом, но пока разворот от дна затягивается. Однако движение курсов может начаться в любой момент, предупреждают аналитики.

Эксперты БКС Мир инвестиций прогнозируют, что доллар может вернуться в диапазон 85–90 рублей, а евро — в границы 95–100 рублей, особенно ближе к концу лета.

Второй день работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) был насыщен заявлениями о рубле, многие из которых были негативными. Первый вице-премьер правительства РФ Денис Мантуров озвучил прогноз об оптимальном курсе для экспортеров в 100 рублей за доллар. Его мнение поддержал глава ВТБ Андрей Костин, назвав текущий курс «вредным» и предложив двигаться к уровню 90 рублей за доллар и выше. Некоторые руководители металлургических компаний также назвали курс «заградительным» для экспортеров.