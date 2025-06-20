Грузовая баржа начала ходить на Ольхон

На судне будут доставлять технику, необходимую для ремонта дорог на острове.

Для перевозки тяжелого транспорта на остров Ольхон введена в работу специальная баржа с паромом. Она будет доставлять технику, занятую в дорожном ремонте по нацпроекту, а также машины для вывоза мусора и ассенизационную технику.

– Так как остров находится в центральной экологической зоне, все необходимые материалы для проведения работ доставляют с материка. В сутки это несколько десятков машин. Для ускорения их перевозки на остров запустили баржу с буксиром. За один рейс она берет на борт более 10 единиц техники. В день делает шесть рейсов, – сказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Лобанов.

Три действующих парома продолжают перевозить легковые автомобили и туристов, но из-за большого потока отдыхающих возможны длинные очереди.

Информацию о загруженности переправы можно отслеживать онлайн на сайте дорожной службы. Перевозка грузового транспорта будет осуществляться бесплатно в течение всего туристического сезона.

Напомним, что за прошлый летний сезон, в течение июня – августа 2024 года, Иркутскую область посетили около 800 тыс. человек – на 20% больше, чем за тот же период 2023-го. Общий турпоток за 2024 год составил 2 млн человек.