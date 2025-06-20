Новак: Экономика России готова к снижению ключевой ставки

На это указывают экономические индикаторы.

Вице-премьер Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что текущие экономические показатели требуют снижения ключевой ставки ЦБ и перехода от политики «охлаждения» к стимулированию роста. Выступая на деловом завтраке Сбербанка, он подчеркнул необходимость «разогрева» экономики в новых условиях. Об этом пишет газета «Ведомости».

«Для этого нужно не пропустить тот момент, когда это нужно сделать», – заключил Новак.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что ключевая ставка может снизиться до 15–16% к концу года. Он подчеркнул, что снижение будет зависеть от проинфляционных факторов, в то время как Центральный банк придерживается более осторожного подхода.