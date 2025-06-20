Силуанов признает: бюджет России штормит

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что несмотря на серьезные проблемы в российском бюджете, повышение налогов не планируется. Об этом он сообщил на деловом завтраке «Сбера» в рамках ПМЭФ.

Глава Сбербанка Герман Греф охарактеризовал текущую экономическую ситуацию как «идеальный шторм», отметив высокую ключевую ставку и отставание в производительности от развитых стран, передаёт РБК.

«В бюджете то же самое, штормит серьезно. Но, тем не менее, по налогам мы в прошлом году обсуждали тему и договорились, что базово налоги не трогаем. И это правильно, потому что это тоже такой как бы инструмент, институт для предсказуемости нашей политики», — сказал Силуанов.

Однако, по его словам, необходимо быть «скромнее в желаниях» и координировать бюджетную политику с денежно-кредитной.

Министр также отметил, что бюджет не должен брать на себя слишком много непредсказуемых рисков, таких как полное покрытие процентных рисков. Он предложил стимулировать компании к выходу на IPO и хеджировать внешние риски.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что экономика России находится на грани рецессии. Он пояснил, что речь идет не о математической рецессии, предполагающей спад ВВП два квартала подряд. Опросы бизнеса и данные банков указывают на ухудшение финансового состояния компаний, и число предприятий в зоне риска растет. Он подчеркнул, что дальнейшее развитие будет зависеть от решений правительства и ЦБ.

«Мы видим, как тяжело нашим клиентам обслуживать кредит по таким ставкам», – заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. По его словам, те компании, которые смогли перенести затраты, дополнительные процентные расходы на потребителей, те выжили. Те, которые не перенесли, живут за счет капитала, капитала собственников, либо накопленной прибыли предыдущих лет, но когда это закончится, они не смогут это перенести, если им рентабельность не позволяет, то им придется уходить с рынка.

«В экономике чудес не бывает, – подчеркнул первый зампред Сбера. – Это тот тренд, который мы сейчас начинаем наблюдать. Тренд неприятный, но при этом мы надеемся, что регулятор видит существенное снижение инфляции и начнет уверенным темпом снижение ключевой ставки».