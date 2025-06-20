На ПМЭФ предложили использовать незаселенные новостройки для переселения из ветхого жилья

Для решения проблемы расселения ветхого жилья предлагается задействовать пустующие новостройки. Первый зампредседателя комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Кошелев выступил с инициативой использовать непроданные жилые площади для переселения жильцов из аварийных зданий, передаёт РБК.

По его словам, власти могли бы покупать такие квартиры у строительных компаний по расценкам, установленным Министерством строительства для каждого региона. Предложение прозвучало на круглом столе ПМЭФ-2025, где участники обсудили актуальные вопросы строительной отрасли и жилищной политики.

Кошелев подчеркнул, что эта мера позволит увеличить скорость расселения аварийного фонда и обеспечить выполнение государственной программы. Одновременно это станет поддержкой строительным компаниям, пострадавшим от высоких ипотечных ставок, снизив нагрузку на бизнес.