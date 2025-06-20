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Рост внутреннего туризма составит 8% в 2025 году

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Годовой туристический поток по России в 2025 г. может достичь 98 млн поездок. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передаёт РИА Новости.

«Туристическая индустрия демонстрирует постоянный поступательный рост. Это не может не радовать. Вселяет в нас оптимизм, что амбициозная цель, которую поставил нам президент (России Владимир Путин - ред.), 140 миллионов туристических поездок к 2030 году будет достигнута. Мы видим, что на протяжении последних лет рост был и 10, и 15%. По этому году мы прогнозируем рост около 8%», – сказал зампред правительства.

Чернышенко отметил, что туризм лидирует по темпам роста среди всех секторов экономики.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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