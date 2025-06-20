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ВТБ делает ставку на креатив, прогнозирует сохранение единиц банков

ВТБ намерен укреплять позиции на рынке за счет развития региональной сети, продуктового развития и внедрения креативных технологий, сообщил в интервью Business FM первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов в рамках ПМЭФ-2025. Он отметил, что «территориальное расширение» уже состоялось, а основные инвестиции банк вкладывает в информационные технологии.

«Недавно мы завершили присоединение РНКБ, только у меня в карьере это, по-моему, одиннадцатая интеграция, то есть я не знаю ни одного банка, который чаще интегрировал другие банки и приобретал их. Что можно отметить? На сегодняшнем этапе основной объем инвестиций у нас идет в IT, в информационные технологии. Второе — это в расширение нашей физической сети. Например, мы в прошлом году вошли в Новороссию и сейчас представлены во всех четырех новых областях своими региональными опер-офисами. Плюс мы восполнили недостаток наших предыдущей модели, связанный с тем, что мы в отдельных регионах России не присутствовали. Мы сейчас присутствуем во всех регионах России», - сказал топ-менеджер.

По его словам, основные инвестиции банк будет направлять на две статьи.

«Два направления инвестиций: IT, причем как инфраструктурное IT — импортозамещение, замена систем с иностранными компонентами на российские, — так и продуктовое развитие, креативное, мобильный банкинг в мессенджерах или же робосоветники с искусственным интеллектом, которые позволяют выбрать из многообразия сложных продуктов подходящие тебе. Это первое направление серьезное», - сказал Дмитрий Пьянов.

Второе направление — расширение региональной сети, в том числе в малых городах, и приведение существующей сети к единому стандарту.

«Там есть офисы «Открытия», офисы экс — Банка Москвы, экс-ВТБ24, вот приведение их к единому стандарту на горизонте следующих пары лет. Это основные направления инвестиций. С точки зрения потенциальной покупки новых банков, то есть неорганического развития, у нас сейчас нет таких проектов на горизонте, то есть мы не ведем никакие проверки, исследования, дью-дилидженс каких-то новых объектов. Мы пока концентрируемся на естественном привлечении клиентов из других банков через свою программу лояльности, через свои продукты, через привязку к транзакционному сервису», - сказал Дмитрий Пьянов.

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По его словам, сейчас на рынке масштаб для банка имеет огромное значение: эффект масштаба — ключевой фактор эффективности банковского бизнеса.

«Можно для этого развиваться органически, можно через неорганические способы ускорять это движение к масштабу. Но Россия будет неизбежно двигаться к модели, где существуют три-четыре банка», — рассказал он.

Именно поэтому банки стремятся максимально интегрировать финансовые операции клиентов в свои экосистемы, предлагая удобные сервисы и приложения, чтобы клиент оставался внутри банка и совершал больше операций. Особенно это актуально для розничного и малого бизнеса, где привязка к банку через транзакции работает сильнее всего. В период высоких ключевых ставок эксперименты с транзакционной привязкой становятся еще более востребованными: каждый рубль, который клиент оставляет в банке, приносит дополнительный экономический эффект.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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