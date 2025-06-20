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ВТБ: Ставки по депозитам будут снижаться быстрее ключевой

Ставки по депозитам при снижении ключевой ставки будут снижаться более быстрыми темпами, считает первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

«Еще недавно – в сентябре-октябре – можно было открыть депозит по ставке, превышающей ключевую ставку, тогда она была на уровне 21%. 2025 год принципиально отличается от 2024 года в двух аспектах. Первый аспект – меньший спрос на кредитные ресурсы, а, следовательно,  меньше депозитов нужно для финансирования этого спроса.  Второй аспект – с октября 2025 года уже официально анонсировано вступает новый национальный норматив вместо Базельского, который вызвал гонку за пассивами», – пояснил топ-менеджер в интервью радиостанции Business FM в рамках ПМЭФ.

По его словам, регулирование кредитования будет ослаблено, с 1 октября банкам потребуется на единицу кредита меньше единицы депозита.

«На август после июльского заседания я думаю, ставки будут примерно на 2 процентных пункта ниже, чем сейчас», – сказал представитель ВТБ.

«Плюс 25 июля состоится, на мой взгляд, основополагающее опорное заседание Центрального банка. Оно будет и сопровождаться решением по ставке и сопровождаться краткосрочными прогнозами… Жесткость денежно-кредитной политики – это не только текущая ставка против текущей инфляции, но еще и ожидание по траектории. Поэтому сигнал на заседании 6 июня был нужен, чтобы не было чрезмерного оптимизма в ожиданиях, потому что это тоже смягчает денежно-кредитную политику», – сказал Дмитрий Пьянов.

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25 июля заседание совета директоров будет опорным.

«К опорному заседанию произойдет очень важное, историческое, можно сказать, событие.  Я хоть и проиграл спор на щелбаны [по ключевой ставке], я готов еще раз поспорить на щелбаны по другому аспекту. По итогам июня, по нашим прогнозам, историческая июньская инфляция, приведенная к году, будет иметь 4% с десятыми цифрами (не реальная годичная инфляция, а экстраполяция месячной на год вперед). То есть по крайней мере оптическое достижение таргета в 4% при пересчете на год по итогам июня будет происходить. И дальше большой вопрос к совету директоров Банка России 25 июля в том, что они неизбежно должны будут на это отреагировать», – заключил представитель ВТБ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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