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Большинство иркутян поддержали идею отпуска при эмоциональном выгорании

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Наиболее популярна инициатива у молодежи.

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил подтверждать состояние выгорания через медицинские тесты.

57% жителей Иркутска одобряют инициативу о введении дополнительного оплачиваемого отпуска до 7 дней при эмоциональном выгорании. Наибольшую поддержку идея получила среди молодежи до 35 лет (72%) и высокооплачиваемых специалистов (67%). Данные приводит рекрутинговый сервис SuperJob.

Каждый четвертый респондент выступил против инициативы, опасаясь злоупотреблений.

Среди столкнувшихся с выгоранием поддержка составила 61%, тогда как не испытывавшие такое состояние респонденты одобряют идею лишь в 29% случаев.

Ранее 58% иркутян поддерживают законопроект о дополнительном отпуске для многодетных семей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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