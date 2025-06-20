Дерипаска советует класть деньги на депозит

Олег Дерипаска ($4,1 млрд по версии Forbes), выступая на ПМЭФ, поделился советом для предпринимателей относительно оптимального способа сохранения капитала в текущих условиях. По мнению миллиардера, лучшим решением является размещение денег на депозиты, сообщает РБК.

«В нашей стране сейчас лучше всего класть деньги на депозит, особенно в банк ВТБ», — пошутил он. На сессии рядом с ним сидел президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

Дерипаска отметил, что сейчас при принятии решения работать с той или иной страной самое важное — ее внутренняя стабильность. «Мы работаем с такими же, как и мы предпринимателями, очень редко госкорпорациями. Есть специфические страны, допустим, Китай — там доминируют госкорпорации, но в них часто меняются руководители», — сказал бизнесмен.

Он также убежден, что проблемы бизнеса с доступом к капиталу решаемы. «Есть проблемы с доступом на рынок долга. По мере, скажем так, окончания конфликта — они все решатся. Это вопрос месяцев, не лет. Есть проблемы с доступом к капиталу. Те, кто нас знает, наши партнеры, которые нам верят, они все говорят: как только снимутся проблемы, они все вернутся», — считает Дерипаска.

Олег Дерипаска предложил российскому бизнесу последовать примеру Китая и сосредоточиться на действиях. Миллиардер привел цитату: «Китайцы любят повторять: „Меньше говорим, больше делаем, и вообще молчим“».

По мнению предпринимателя, возвращение российских компаний на международные рынки станет возможным сразу после завершения текущего геополитического кризиса. Это обусловлено выгодным географическим положением России, которая расположена между крупными рынками спроса.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф подчеркнул, что россияне, наученные кризисами, действуют в период высоких ставок крайне рационально, сохраняя средства на депозитах. По его мнению, выбор между вкладом и акциями в настоящее время зависит от сроков инвестирования. «Год – на депозит. Пять лет – в акции «Сбера», – считает Греф.