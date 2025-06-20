Капитальный ремонт здания XIX века на ул. Ленина планируют провести в Иркутске

В Иркутске начнется капитальный ремонт исторического здания, являющегося объектом культурного наследия. Согласно RosTender.info, выбор исполнителя пройдет на конкурсной основе до 4 июля.

Ремонт коснется здания «Отделения государственного банка: главное здание, флигель (хозпостройка), 1890-е гг.» по адресу ул. Ленина, 3. Этот знаковый объект, построенный в конце XIX века, ожидает серьезное обновление.

Ремонтные работы включают укрепление фундамента и несущих конструкций, восстановление фасада с сохранением архитектурных элементов, замену кровли, восстановление внутренних помещений и благоустройство прилегающей территории. Цель ремонта — восстановление внешнего вида и укрепление конструкции здания, а также сохранение его исторической ценности. Окончание работ запланировано на 30 ноября 2025 года, а стоимость реставрации составит 68 млн рублей.