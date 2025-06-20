Процентные ставки по долгосрочным вкладам резко пошли вниз

После решения Банка России снизить ключевую ставку до 20% с начала июня текущего года средние процентные ставки по банковским вкладам демонстрируют значительное падение.

Согласно данным индекса вкладов маркетплейса Финуслуги, основанным на анализе предложений крупнейших российских банков (топ-20), за указанный период средняя доходность по годовым вкладам уменьшилась на 1,22 процентных пункта — до 17,29% годовых. Темпы падения ставок опережают показатели краткосрочных вложений: ставки по шестимесячным вкладам сократились на 1,12 п.п., достигнув отметки 18,08%, а по трехмесячным вкладам упали на 0,80 п.п., остановившись на уровне 18,78%.



Несмотря на общее снижение ставок, максимальные проценты по депозитам на срок три месяца и шесть месяцев остаются выше уровня ключевой ставки Центробанка, зафиксировавшись на отметке 20,50% и 19,30% соответственно. Годовое вложение также предлагает повышенную доходность в размере 19,50%. Однако минимальные ставки среди рассматриваемых банков существенно ниже — 17,20%, 16,33% и 14,68% для соответствующих сроков.