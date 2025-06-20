Отложена программа льготной ипотеки для семей с детьми до 14 лет

Расширение льготной ипотечной программы для семей с детьми младше 14 лет временно откладывается правительством из-за ограниченных бюджетных возможностей. Это подтвердил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин в эфире телеканала РБК.

По словам чиновника, предложение поддержать семьи с такими условиями требует значительных расходов федерального бюджета, поскольку при текущих высоких ключевых ставках дополнительная нагрузка на казну окажется значительной.

Хуснуллин подчеркнул, что правительство намерено рассмотреть этот вопрос вновь лишь после вероятного смягчения монетарной политики Центрального банка и последующего снижения ключевой ставки. Решение о предоставлении льготной ипотеки семьям с детьми младших возрастов первоначально планировалось принять до середины июня текущего года согласно поручению президента Владимира Путина, однако оно перенесено ввиду дефицита ресурсов.