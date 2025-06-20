Пятизвездочный парк-отель построят на территории БЦБК в Иркутской области

Иркутская область, ВЭБ.РФ и «2Азимут Хотелс Компани» в рамках ПМЭФ заключили трехстороннее соглашение о развитии туристической инфраструктуры в городе Байкальске Иркутской области. В его рамках планируют создать новые объекты на территории бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК).

«Его (соглашения – прим. ред.) цель – социально-экономическое развитие Иркутской области, развитие туристической инфраструктуры в регионе, а также строительство и эксплуатация гостиничных комплексов категорий 4 и 5 звезд в городе Байкальске на территории БЦБК», – пояснили в региональном правительстве.

В соответствии с документом, Приангарье намерено оказывать партнерам поддержку в решении земельных вопросов, а также при формировании концепции проекта строительства. ВЭБ.РФ разработает концепцию проекта, будет управлять возведением и проектированием. «Азимут Хотелс Компани» реализует проект и выступит оператором гостиничных комплексов.

Пятизвездочный парк-отель с инвестициями около 5 млрд рублей разместится на участке площадью более 14 гектаров. Он будет включать около 180 номеров в основном здании и в отдельных коттеджах. Также на территории обустроят рестораны, деловой центр, СПА-комплекс с бассейном и фитнес-зоной, детские и спортивные площадки.

Гостиничный комплекс категории 4 звезды с инвестициями около 3 млрд рублей займет участок площадью более 5 гектаров. Он будет включать около 180 номеров, инфраструктуру общественного питания, конференц-пространства, зоны для отдыха и оздоровления, а также спортивные объекты.

Запуск гостиниц запланирован на первый квартал 2030 года.