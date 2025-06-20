Названы специалисты, в которых нуждается туристическая отрасль Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в рамках Петербургского международного экономического форума принял участие в панельной дискуссии «Кадры для туризма и индустрии гостеприимства: инвестиции в человеческий капитал, образование, международная кооперация». Здесь он рассказал о специалистах, в которых нуждается туристическая отрасль Приангарья.

«Сейчас в туристической отрасли Иркутской области трудится 28 тысяч человек. Специальности, в которых мы ощущаем потребность, – это повар, горничная, официант, администратор. В нашем регионе укомплектованность специалистами в отельном бизнесе составляет 70 процентов, в сфере общепита – до 60 процентов. Кадровая проблема в сфере туризма общая для всех туристически направленных регионов», – отметил Кобзев.

Для решения проблемы нехватки кадров проводится обучение в соответствии с потребностями работодателей, а также ведется популяризация дефицитных профессий с помощью тематических мероприятий.

Сегодня в Приангарье подготовку профессионалов для отрасли ведут 29 образовательных организаций. За счет средств региона в них выделено 1320 бюджетных мест, еще в двух вузах Иркутска по специальностям «Сервис», «Туризм», «Гостиничное дело» открыто 36 бюджетных мест.

Функционируют два образовательных кластера по направлению «Туризм и сфера услуг», на базе колледжей есть гостиничные блоки для обучения сервисных специалистов и администраторов отелей. В ИрНИТУ открыта Школа байкальского гостеприимства для ускоренного вхождения в специальность кондитеров, официантов, сомелье. Один из крупных дистрибьюторов по поставке продуктов питания создал на своей базе центр профессионального мастерства для поваров, а также для бариста.