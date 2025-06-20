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Школьник из Иркутска сдал ЕГЭ по трем предметам на 100 баллов

В Иркутске один из школьников показал блестящие знания при сдаче Единого государственного экзамена. Ему удалось набрать по 100 баллов сразу по трем предметам.

<p>Фото: пресс-служба мэрии Иркутска</p>

Фото: пресс-служба мэрии Иркутска

«Александр Сазонов – одиннадцатиклассник иркутской школы № 15 набрал максимальные баллы сразу по трем предметам при сдаче Единого государственного экзамена. Русский язык, химию и биологию он написал на 100 баллов, а также получил отличную оценку по математике базового уровня. Поздравляем, гордимся!» – рассказал мэр Руслан Болотов.

Известно, что юноша обучался в профильном медицинском классе, который был создан на базе школы. Со своей будущей профессией он определился: намерен стать врачом. В свободное время занимается творчеством, посещает театральную мастерскую, изучает литературу.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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