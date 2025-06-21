Самый широкий в РФ фронт чрезвычайной огнеопасности лесов ожидают в Бурятии и Приангарье

В Иркутской области и Бурятии ожидается формирование самого широкого в России фронта чрезвычайной пожарной опасности в лесах и на других природных территориях. Он может возникнуть из-за жаркой и сухой погоды, которая сейчас наблюдается.

Фото: Авиалесохрана

«К 25 июня чрезвычайной пожарной опасностью может быть охвачена большая часть Иркутской области, за исключением северных районов. В Бурятии фронт чрезвычайной пожарной опасности может продвинуться с востока через центр к западу. Температура воздуха поднимется до +35°С и выше», – предупредили в Авиалесохране.

Фронт возникнет, если прогноз подтвердится. По данным специалистов, в таких условиях пожары возникают даже от незначительных источников огня и стремительно распространяются, потому жителям и гостям регионов необходимо соблюдать правила пожбезопасности.