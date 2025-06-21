Запрещать майнинг на всей территории Иркутской области не собираются – Кобзев

Запрет на майнинговую деятельность, который действует на части территорий Приангарья, не планируют распространять на всю Иркутскую область. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«В настоящее время расширять перечень муниципальных образований области, где будет введен круглогодичный запрет майнинга, не планируется. Давайте мы сначала наведем порядок на этих 29 территориях, где действует запрет», – цитирует главу региона ТАСС.

Также для эффективности ограничительных мер, по словам Кобзева, нужны изменения на федеральном уровне: введение административной и уголовной ответственности для юридических и физических лиц в случае несоблюдения запрета, оптимизация механизмов выявления майнеров.

Напомним, правительство РФ ввело полный запрет на майнинговую деятельность на юге Приангарья на период с 7 апреля 2025 года по 15 марта 2031 года. Под ограничения попали следующие территории: Аларский, Балаганский, Баяндаевский, Боханский, Жигаловский, Заларинский, Зиминский, Иркутский, Качугский, Куйтунский, Нижнеудинский, Нукутский, Ольхонский, Осинский, Слюдянский, Тулунский, Усольский, Усть-Удинский, Черемховский, Шелеховский и Эхирит-Булагатский районы, а также города Иркутск, Зима, Саянск, Свирск, Тулун, Усолье-Сибирское, Черемхово и Ангарский городской округ.