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Массовая авария случилась на трассе в Иркутской области: погибли три человека

ДТП с участием четырех автомобилей случилось на 90-м километре федеральной трассы Р-258 «Байкал». Во время инцидента произошел пожар, погибли люди.

<p>Фото: Госавтоинспекция Иркутской области</p>

Фото: Госавтоинспекция Иркутской области

30-летний водитель Honda Civic по пути из Иркутска в Слюдянку выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с тягачом Sitrak. За иномаркой следовали еще Honda Civic и Honda Integrа, которые тоже врезались в транспорт.

«В результате ДТП произошло возгорание фуры и двух автомобилей Honda, которые полностью были уничтожены огнем. В аварии погибли два водителя и пассажир. Водители Sitrak и Honda Integrа получили травмы, однако от госпитализации отказались», – пояснили в ГИБДД.

По факту происшествия организована проверка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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