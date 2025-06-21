Актер и ученый стали советниками мэра Иркутска

В Иркутске назначены новые советники мэра. Они будут заниматься консультированием главы города по социально-экономическим, политическим, культурным и иным вопросам деятельности.

Советниками мэра Иркутска на общественных началах, по данным городской администрации, назначены депутаты гордумы Иван Гущин, Антонина Корочкина, Ростислав Белых, а также руководитель Иркутского городского театра народной драмы, актер, режиссер Михаил Корнев, вице-президент Российской академии образования Виктор Басюк.

В соответствии с постановлением мэрии, советники назначаются на срок, не превышающий срока полномочий главы города Иркутска. Они готовят аналитические, информационные, справочные и другие материалы, обзоры, занимаются прогнозированием экономической и социально-политической ситуации, участвуют в разработке проектов муниципальных программ и выполняют ряд иных функций.