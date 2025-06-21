Эн+, Сбер и РУСАЛ на ПМЭФ договорились о сотрудничестве в сфере устойчивого развития

Эн+, Сбер и РУСАЛ заключили соглашение о сотрудничестве в области комплексного развития практик устойчивого развития и внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в сфере оценки и прогнозирования климатических рисков. Стороны планируют изучать и разрабатывать модели машинного обучения и других ИИ-технологий для их применения в сфере прогнозирования физических климатических рисков, охраны окружающей среды, сохранения биоразнообразия, а также развития регионов присутствия.

Совместно компании будут развивать ИИ-модели для климатических прогнозов (температуры и штормового ветра) в Иркутской области, а также гидрологических прогнозов притока к Красноярской ГЭС и к озеру Байкал. Прогнозы будут регулярно обновляться, что обеспечит актуальность данных и повысит информированность при принятии решений.

«Партнёрство Эн+ и РУСАЛа со Сбером – это логичное продолжение той деятельности, которую мы уже ведём в области климатического прогнозирования. Мы тестируем модели прогнозирования водности Байкала совместно с Институтом водных проблем РАН и ожидаем, что искусственный интеллект позволит значительно повысить их точность. Кроме того, наше сотрудничество позволит создать инструменты, которые напрямую влияют на безопасность людей и устойчивость энергетической инфраструктуры. Инновационная модель взаиморасчётов через углеродные единицы открывает новые возможности для масштабирования подобных технологий и формирования системного подхода к управлению климатическими рисками», – подчеркнула заместитель генерального директора по устойчивому развитию Эн+ Ирина Бахтина.

Ключевым элементом сотрудничества станет зачёт углеродных единиц в качестве инструмента «оплаты» за аналитику по прогнозированию физических климатических рисков и водности – ранее такая форма взаиморасчета не применялась на открытом рынке и это является первым рыночным прецедентом в РФ.

«Сегодня климатические риски – это фактор, влияющий не только на экологическую повестку, но и на устойчивость бизнес-моделей, инфраструктуры и долгосрочного планирования. Наше соглашение с Эн+ и РУСАЛом – пример того, как лидеры в своих отраслях объединяют компетенции для разработки системных решений. Сбер со своей стороны предоставляет не просто технологическую платформу, а полноценную экспертизу в области искусственного интеллекта и климатической аналитики. Мы говорим о конкретных продуктах: модели, которые могут прогнозировать приток воды в Байкал или вероятность появления штормового ветра в регионе, – это то, что напрямую влияет на безопасность людей, непрерывность производственных процессов и повышение качества инвестиционных решений. Эти данные становятся основой для адаптации территорий к новым климатическим реалиям. Для нас принципиально важно, что результат сотрудничества принесёт ценность не только бизнесу, но и будет способствовать достижению стратегических задач региона -в том числе в контексте реализации национальных целей развития РФ», – сказал Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбера.

Стороны намерены продвигать высокие стандарты прозрачности, делиться наработанными практиками в области устойчивого развития и способствовать масштабированию эффективных решений не только в России, но и в дружественных странах.

«Искусственный интеллект сегодня, как электричество полтора века назад, кардинально меняет нашу жизнь, делает нас более эффективными. Вместе с партнёрами мы расширяем применение ИИ там, где это имеет практическое значение для экологии, экономики и населения. Технологии машинного обучения и моделирования дают нам возможность повысить точность прогнозов. Они же становятся основой для системных решений, способных минимизировать ущерб от климатических рисков, поддержать развитие безопасного производства и благополучие территорий», – отметил Евгений Никитин, генеральный директор РУСАЛА.