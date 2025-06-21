Эн+ и ДОМ.РФ договорились о разработке программ льготного финансировании проектов в сфере устойчивого развития

Российский энергоохолдинг Эн+ и ДОМ.РФ подписали соглашение о сотрудничестве по созданию программ льготного финансирования проектов в сфере устойчивого развития.

Одним из ключевых направлений сотрудничества станет оптимизация практик обращения со строительными и промышленными отходами – от разработки методологий сокращения их объемов до повышения доли переработки и повторного использования материалов. Документ в рамках ПМЭФ-2025 подписали заместитель генерального директора Эн+ по устойчивому развитию Ирина Бахтина и вице-президент–директор подразделения «Устойчивое развитие» Банка ДОМ.РФ Марина Слуцкая.

«Это соглашение открывает новые возможности для системного финансирования проектов устойчивого развития. Особенно важным является развитие инновационных подходов к обращению с отходами и формированию экономики замкнутого цикла, что полностью соответствует нашей стратегии создания устойчивых и чистых городов в регионах ответственности компании», – отметила заместитель генерального директора по устойчивому развитию Эн+ Ирина Бахтина.

«Соглашение с Эн+ – это важный шаг к расширению доступа к льготному финансированию для проектов в сфере устойчивого развития. Мы уверены, что совместная работа позволит создать эффективные механизмы поддержки инициатив, направленных на экологическую трансформацию, ответственное производство и снижение негативного воздействия на окружающую среду. На данный момент в рамках механизма СОПФ мы разместили 11 выпусков социальных облигаций объемом 140 млрд рублей, инструмент успешно применяется для финансирования проектов развития инфраструктуры и уже начал распространяться на лизинг коммунальной, строительно-дорожной, а также сельскохозяйственной техники. Мы считаем, что механизм также может быть использован в рамках федеральных проектов «Чистый воздух» и «Вода России», – сказала вице-президент – директор подразделения «Устойчивое развитие» Банка ДОМ.РФ Марина Слуцкая.