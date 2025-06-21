Самый массовый забег в Иркутске «Слата Марафон» собрал рекордное количество участников

В Иркутске сегодня состоялся самый массовый в городе забег «Слата Марафон». В 2025 году он проходит в седьмой раз. Мероприятие поддержали рекордное количество участников – 4200 человек, в 2024-м было 3667 человек.

Фото предоставлено организаторами

«Четыре страны, 21 регион и 76 муниципальных образований со всей России – это безусловный успех, такого не было никогда. Событие стало еще больше, масштабнее. Это рекорд!» – прокомментировал руководитель оргкомитета Иркутского марафона Артем Детышев.

Традиционно старт участников состоялся возле памятника Александру III. Они преодолевали четыре дистанции: 1 км – Слата Kids, 3 км – Слата Фан-ран, 10 км – Мини-марафон, 21 км – Полумарафон.

«Участвую в забеге пятый раз. После ряда провальных выступлений на этой дистанции рад занять первое место. Наконец я заставил себя собраться, выйти и пробежать хорошо. Каков настрой, таков и результат!» – поделился чемпион самой протяженной дистанции в 21 км, уроженец Саянска Максим Шергин.

Победители получат ценные призы и уникальные медали со знаковыми символами столицы Приангарья. В этом году их украшает мемориал «Вечный огонь». Забег посвятили 80-летию Великой Победы.

Организатором спортивного праздника выступила торговая сеть «Слата» X5 Group, партнером – ООО «Марафоны БАМ». Мероприятие провели при поддержке администрации города Иркутска.