Иркутская область стала лидером России по лесным доходам

Назван лидер среди субъектов России по лесным доходам по итогам четырех месяцев 2025 года – им стала Иркутска область. За указанный период в бюджеты различных уровней регион передал 2,3 млрд рублей – это средства, полученные за аренду лесных участков и по договорам купли-продажи леса.

«За четыре месяца 2025 года Иркутская область обеспечила поступление платы за использование лесов в бюджеты разных уровней, в том числе – 1,7 млрд рублей в федеральный бюджет, 492,3 млн рублей – в бюджет региона и 11,8 млн рублей – в местные бюджеты», – пояснили в областном правительстве.

В пятерку лидеров также вошли Ханты-Мансийский автономный округ, Якутия, Красноярский край и Ленинградская область. Всего в федеральный бюджет поступило 23,6 млрд рублей, что на 8,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.