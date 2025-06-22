Гараж с иномаркой и дом сгорели в Усолье-Сибирском из-за насоса для бассейна

Пожар произошел накануне ночью в городе Усолье-Сибирском. Пламя охватило гараж с автомобилем и кровлю одноэтажного двухквартирного кирпичного дома на улице Декабристов.

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

О возгорании сообщили сами жильцы, пояснили в ГУ МЧС России по Иркутской области. Из-за возникшего огня им пришлось покинуть дом – на улицу выбежали пять человек.

Прибывшие на место спасатели ликвидировали пожар на площади 300 квадратных метров: в тушении участвовали 14 человек и четыре единицы техники ведомства, спасено соседнее строение.

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Во время проверки установили, что пламя возникло из-за оставленного на ночь без присмотра и включенного насоса для очистки бассейна.