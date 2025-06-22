Новый причал построят на берегу Байкала в поселке Култук

Правительство Иркутской области и компания «Фортал» заключили соглашение в рамках Петербургского международного экономического форума. В соответствии с ним на берегу Байкала в поселке Култук будет восстановлена причальная инфраструктура.

«На первом этапе старый причал в Култуке будет введен в эксплуатацию и модернизирован для приема и отстоя пассажирских круизных и частных судов. Для этого будут построены современные подъездные пути и зона отдыха, а также привлечены партнеры для создания полноценной марины и гостинично-ресторанной инфраструктуры», – пояснили в региональном кабмине.

Работы на объекте уже начались: сейчас туда завозят оборудование. Уже в июле причал сможет обслуживать суда, курсирующие по акватории Байкала. Кроме того, приведут в порядок дорогу, ведущую к пляжу, обеспечат надежное электроснабжение, обустроят рекреационную зону для жителей и гостей населенного пункта.

В рамках второго этапа рассматривается возможность создания совместно с заинтересованными партнерами в поселке судоремонтной базы для обслуживания транспорта. В общем с учетом возможности размещения на площадке судоремонтных и судостроительных мощностей суммарный объем инвестиций может достичь 7 млрд рублей.