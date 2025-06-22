Более 160 переселенцев из Нижнеудинска получат ключи от новых квартир

В городе Нижнеудинске в микрорайоне Восточный завершается строительство новых блок-секций для переселенцев. В ближайшее время люди смогут переехать в новые квартиры.

«В микрорайоне Восточный две блок-секции были введены в эксплуатацию в феврале, еще на двух строительная готовность составляет 99,97 %. Сегодня увидел, что на одной блок-секции осталось завершить фасады, внутренняя отделка выполнена. Осталось провести благоустройство и обустроить козырьки над входными группами», – прокомментировал заместитель председателя правительства Иркутской области Александр Галкин.

Все документы – заключение о соответствии и разрешение на ввод в эксплуатацию – по указанным домам будут готовы до конца июля. В течение августа планируется регистрация прав собственности граждан: более 160 переселенцев переедут в 60 квартир.