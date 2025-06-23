В России выразили уверенность в снятии введенных против нее санкций: главное за выходные

За прошедшие выходные стало известно следующее: в России выразили уверенность в снятии введенных против нее санкций и заметили уверенное замедление инфляции, биткоин упал до июньского минимума, а в Иркутской области появится новый причал на берегу Байкала. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

Минимум биткоина

Накануне курс биткоина опустился ниже $101 тысяч – это минимум за месяц. Вместе с тем перед выходными он торговался выше $106 тысяч. Снижение было зафиксировано, когда президент США Дональд Трамп подтвердил, что Америка атаковала три ядерных объекта в Иране.

Россия без санкций

Спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов выразил уверенность в отмене антироссийских санкций. «Я считаю, что вообще с Европой у нас есть некая база. Недаром мы мечтали о едином экономическом пространстве от Португалии до Дальнего Востока. Для этого есть просто реальное экономическое обоснование. Мы сегодня очень многое можем дать Европе, Европа может по-прежнему дать нам», – прокомментировал Титов свои слова.

Устойчивое замедление инфляции

Об устойчивости замедления инфляции заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. «Недельные цифры, действительно, показывают существенное снижение инфляции, но мы видим, что люди оценивают и текущую инфляцию, и инфляционные ожидания остаются еще высокими. И нам надо быть уверенными, что инфляция снижается устойчиво, то есть она не развернется вспять», – отметила Набиуллина и выразила надежду на то, что люди это тоже почувствуют в ближайшей перспективе.

Новый причал

Иркутская область заключила соглашение на восстановление на берегу Байкала в поселке Култук причальной инфраструктуры: работы уже начались. В рамках первого этапа будут построены современные подъездные пути и зона отдыха, а также привлечены партнеры для создания полноценной марины и гостинично-ресторанной инфраструктуры. На втором этапе рассматривается возможность создания совместно с заинтересованными партнерами в поселке судоремонтной базы для обслуживания транспорта. В целом в проект планируют направить порядка 7 млрд рублей.

Резонансная стрельба

В городе Усть-Куте Иркутской области в ночное время возле кафе на улице Речников около одного из заведений общепита завязалась драка между посетителями. Один из ее участников применил оружие, в результате чего пострадали двое мужчин – они госпитализированы. Возбуждено уголовное дело «Покушение на убийство двух и более лиц», ведется розыск лиц, причастных к инциденту. Инцидентом заинтересовался председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин.