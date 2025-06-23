28 соглашений заключила Иркутская область на ПМЭФ-25

15 из них – инвестиционные.

Итогом работы официальной делегации правительства Иркутской области на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме стали 28 соглашений, в том числе 15 инвестиционных. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

– За два дня интенсивной работы на полях форума мы заключили 28 соглашений, 15 из них инвестиционные. Общий объем инвестиций составил 37,2 млрд рублей. Это реальные средства, которые будут вложены в развитие региона бизнесом и госкорпорациями в ближайшие годы. Считаю, что задачи, которые команда правительства региона ставила перед собой на форуме, достигнуты, – сообщил Игорь Кобзев.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подвел итоги работы региона на Петербургском международном экономическом форуме, где было заключено 28 соглашений на сумму свыше 101,7 млрд рублей. В числе наиболее крупных глава региона назвал соглашения с такими компаниями, как ООО «Фортал», Объединенная компания Wildberries&Russ, ВЭБ.РФ и «Азимут Хотелс Компани», ООО «Иркутский масложиркомбинат», СХАО «Белореченское», ООО «Водоход», ООО «Элит» и другие.

Особое внимание уделено инфраструктурным проектам: запланированы бюджетные инвестиции в размере 64 млрд рублей, из которых 52 млрд поступят в 2025-2027 годах.

На встрече с главой «Газпрома» Алексеем Миллером подписана дорожная карта по расширению использования высокотехнологичной продукции на 2025-2028 годы. Также укреплены международные связи, в том числе с Республикой Тыва и Союзным государством России и Беларуси.