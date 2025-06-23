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Грузоперевозчикам могут запретить брать анонимные заказы

Брешью пользуются для контрабанды, перевозки фальсификата и грузов двойного назначения – в том числе и для диверсий.

Инициатива предполагает обязательную верификацию отправителей по ИНН и проверку их легальности. Об обращении Общественной потребительской инициативы (ОПИ) в кабмин пишет газета «Известия».

В настоящее время на транспортном рынке функционирует около десяти крупных цифровых платформ для поиска грузоперевозчиков – это Roolz, Ati.su, «Монополию», Перевозка24 и Traffic.

– Некоторые площадки регистрируют фактически анонимных отправителей, через которых идет фальсификат и опасные грузы, – рассказал глава ОПИ Олег Павлов.

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При этом в текущей версии законопроекта о реестре грузоперевозчиков, находящегося на рассмотрении в Госдуме, отсутствуют положения, обязывающие операторов цифровых площадок проверять законность деятельности заказчиков и исполнителей.

В связи с этим ОПИ направила предложения о разработке четких критериев допуска участников на транспортный рынок и введении обязательной проверки контрагентов для всех логистических агрегаторов.

Напомним, первая в Сибири атака дронов произошла в поселке Средний Усольского района Иркутской области 1 июня. Известно, что устройства вылетели из фуры. Неравнодушные граждане пытались сбить БПЛА вручную – частично это удалось сделать.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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