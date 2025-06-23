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МАГАТЭ: удары США по Ирану угрожают радиационной безопасности

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Американские удары по ядерным объектам Ирана в Фордо, Исфахане и Натанзе нанесли значительный ущерб, сообщил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. В Исфахане повреждены входы в подземные туннели, а в Фордо пока не удалось оценить масштаб ущерба. Несмотря на это, иранские власти утверждают, что утечки радиации нет, передаёт РБК.

По словам Гросси, объекту в Исфахане, который ранее уже подвергался израильским атакам и был поврежден, нанесен «значительный дополнительный ущерб». До этого МАГАТЭ фиксировало повреждения нескольких зданий этого объекта, в некоторых из которых, предположительно, находились ядерные материалы.

В Натанзе также зафиксированы повреждения после атак с применением проникающих бомб. В Фордо видны воронки, но степень повреждений внутри завода по обогащению урана пока не определена.

На экстренном заседании Совбеза ООН Гросси подчеркнул необходимость возвращения к дипломатическому урегулированию, чтобы МАГАТЭ могло возобновить мониторинг иранских ядерных объектов. Он также указал на важность отчета о запасах урана в Иране.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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