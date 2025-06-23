Россия и Китай осудили удары США по Ирану

Министр обороны США Пит Хегсет объявил, что Вашингтон уничтожил ядерную программу Ирана, благодаря смелому руководству президента Дональда Трампа. Хегсет подчеркнул, что операция была успешной и не направлена против иранского народа или войск, а также не имела целью свержение власти в Тегеране.

Он отметил, что США не стремятся к войне, но готовы действовать решительно, если их интересы окажутся под угрозой. Американские бомбардировщики нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан, используя мощные бомбы, передаёт газета "Ведомости".

Президент Трамп пригрозил новыми атаками, если Иран не капитулирует, в то время как министр иностранных дел Ирана обвинил США в нарушении международного права. Россия и Китай осудили атаку, заявив о грубом нарушении международных норм, и призвали к переговорам.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что американские удары по ядерным объектам Ирана в Фордо, Исфахане и Натанзе нанесли значительный ущерб. В Исфахане повреждены входы в подземные туннели, а в Фордо пока не удалось оценить масштаб ущерба. Несмотря на это, иранские власти утверждают, что утечки радиации нет. На экстренном заседании Совбеза ООН Гросси призвал вернуться к дипломатическому урегулированию конфликта.