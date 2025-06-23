История может стать обязательным предметом для поступающих на гуманитарные специальности

Президент России Владимир Путин поддержал предложение о введении обязательного экзамена по истории для поступления на гуманитарные и социально-экономические специальности. Инициативу озвучил ректор МГИМО Анатолий Торкунов во время встречи с авторами учебников истории. Он подчеркнул важность изучения истории для студентов, поступающих на соответствующие специальности. По его словам, «важно было бы, чтобы курс истории охватывал тех ребят, которые поступают на гуманитарные и социально-экономические специальности».

Путин отметил, что сам сдавал историю при поступлении в университет, поддержав идею сообщает газета "Ведомости".

В настоящее время в России ожидается выпуск нового учебника по истории для 5–9 классов, в который включен раздел о спецоперации. Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что цели и задачи спецоперации уже включены в программу курса. С сентября 2023 года старшеклассники начали изучать историю по новому единому учебнику, охватывающему события с 1945 года по начало XXI века, включая конфликт на Украине.