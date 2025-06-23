Продолжительность рабочего дня в России сократилась впервые за три года. Что будет с зарплатами?

В I квартале она составила 7,5 часа.

Ранее нагрузка на персонал увеличивалась из-за кадрового дефицита. Однако сейчас ситуация изменилась: работодатели все чаще предлагают дистанционный формат работы и гибкий график, а нехватка квалифицированных кадров наблюдается лишь в отдельных отраслях и регионах. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на доклад Росстата «Социально-экономическое положение России».

Средняя продолжительность рабочего дня в первом квартале 2025 года составила 7 часов 32 минуты, что на 4 минуты меньше показателя прошлого года. Наибольшая продолжительность рабочего дня сохраняется в рыболовстве (почти 9 часов) и здравоохранении (7,9 часа), тогда как в авиационном и водном транспорте она не превышает 6 часов.

«Сдвиг обусловлен потребностями обеих сторон рынка: бизнесу выгоднее платить за фактически отработанные часы, а сотрудники ценят возможность совмещать занятость с другими делами», – рассказали в сервисе «Авито Работа».

При этом аналитики отмечают, что реальная нагрузка на сотрудников может не снижаться, поскольку многие совмещают несколько занятостей.

«В 2025 году также наметился еще один разворот на рынке труда: рост зарплат замедлился, к тому же кадровый дефицит стал локальным, а не повсеместным», – рассказал кандидат экономических наук Андрей Бархота.

По его словам, это также влияет на снижение продолжительности рабочего дня: компании не готовы много платить, поэтому они стараются удержать людей другими привилегиями, например, упрощая нагрузку.

Ранее стало известно, что в условиях борьбы за кадры российские компании стали чаще использовать формат удаленной работы для поощрения лучших сотрудников. По данным опросов, сейчас доля имеющих возможность работать в таком режиме в среднем не превышает 10% от общего числа работников – при этом он доступен в 43% компаний. Чаще всего из дома могут работать IT-специалисты, сотрудники отделов продаж и клиентского сервиса, HR-менеджеры и инженерно-технические работники.