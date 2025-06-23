Продолжительность рабочего дня в России сократилась впервые за три года. Что будет с зарплатами?

В I квартале она составила 7,5 часа.
Ранее нагрузка на персонал увеличивалась из-за кадрового дефицита. Однако сейчас ситуация изменилась: работодатели все чаще предлагают дистанционный формат работы и гибкий график, а нехватка квалифицированных кадров наблюдается лишь в отдельных отраслях и регионах. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на доклад Росстата «Социально-экономическое положение России».
Средняя продолжительность рабочего дня в первом квартале 2025 года составила 7 часов 32 минуты, что на 4 минуты меньше показателя прошлого года. Наибольшая продолжительность рабочего дня сохраняется в рыболовстве (почти 9 часов) и здравоохранении (7,9 часа), тогда как в авиационном и водном транспорте она не превышает 6 часов.
«Сдвиг обусловлен потребностями обеих сторон рынка: бизнесу выгоднее платить за фактически отработанные часы, а сотрудники ценят возможность совмещать занятость с другими делами», – рассказали в сервисе «Авито Работа».
При этом аналитики отмечают, что реальная нагрузка на сотрудников может не снижаться, поскольку многие совмещают несколько занятостей.
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«В 2025 году также наметился еще один разворот на рынке труда: рост зарплат замедлился, к тому же кадровый дефицит стал локальным, а не повсеместным», – рассказал кандидат экономических наук Андрей Бархота.
По его словам, это также влияет на снижение продолжительности рабочего дня: компании не готовы много платить, поэтому они стараются удержать людей другими привилегиями, например, упрощая нагрузку.
Ранее стало известно, что в условиях борьбы за кадры российские компании стали чаще использовать формат удаленной работы для поощрения лучших сотрудников. По данным опросов, сейчас доля имеющих возможность работать в таком режиме в среднем не превышает 10% от общего числа работников – при этом он доступен в 43% компаний. Чаще всего из дома могут работать IT-специалисты, сотрудники отделов продаж и клиентского сервиса, HR-менеджеры и инженерно-технические работники.