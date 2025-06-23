Эн+ Гидро стала лауреатом областного конкурса за развитие социального партнёрства

Компания победила в областном конкурсе «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнёрства» по итогам 2024 года. Мероприятие ежегодно проводится правительством Иркутской области совместно с Ассоциацией работодателей «Партнерство Товаропроизводителей и предпринимателей» и Союзом профсоюзов «Иркутское областное объединение».

Награда отмечает работодателей, которые выстраивают конструктивное взаимодействие с профсоюзами и органами власти.

Это первая награда компании на региональном уровне. Ранее Эн+ Гидро дважды становилась призёром городского конкурса в Иркутске (2023-2024 гг.) и победителем конкурса Всероссийского электропрофсоюза на лучший коллективный договор (2022 г.).

«Для нас важно, чтобы сотрудники ощущали реальную поддержку и участие в жизни компании. Мы выстраиваем честный и открытый диалог с профсоюзами, предлагаем и реализуем инициативы, которые делают условия труда безопаснее и комфортнее. Это вклад не только в развитие компании, но и в благополучие каждого сотрудника. Признание на уровне области – это высокая оценка нашей совместной работы», – отметил Сергей Кузнецов, директор Эн+ Гидро.

«Победители конкурса демонстрируют эффективные подходы к решению задач, стоящих перед трудовыми коллективами. Методы могут быть разными, включая поиск компромиссов, чтобы сохранить благоприятную атмосферу в организациях, не жертвуя при этом продуктивностью. Это требует тонкого баланса, но, как видно по результатам, участники успешно с этим справляются. Проведение конкурса подтверждает, что в регионе выстроен конструктивный диалог между сторонами социального партнерства», – отметил Руслан Ситников, первый заместитель председателя правительства Иркутской области.

Компания входит в структуру группы Эн+, основанной предпринимателем Олегом Дерипаской. Эн+ холдинг активно инвестирует в развитие социальной инфраструктуры, экологические инициативы и проекты в сфере устойчивого развития, в том числе на предприятиях в Иркутской области.

Победа в конкурсе подтверждает приверженность компании принципам ответственного ведения бизнеса и созданию благоприятной рабочей среды для сотрудников.