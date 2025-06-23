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Цена нефти взлетела до $81 после ударов США по Ирану

Цена нефти Brent достигла отметки 81,4 за баррель впервые с января после нанесения США ударов по Ирану. Стоимость топлива резко увеличилась почти на 6%. Рост произошел на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке — США поддержали Израиль, атакуя иранские объекты.

Эксперты допускают возможность дальнейшего подорожания сырья даже до 100 за баррель.

После авиаудара Иран предупредил о намерении закрыть Ормузский пролив, через который транспортируется значительная доля мировых поставок нефти и СПГ. Американская сторона заявила, что подобное решение приведет к масштабному кризису и экономическим последствиям для самого Ирана.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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