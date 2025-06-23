Захарова: США, не вмешивайтесь в дела России и Китая!

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала вице-президента США Джей Ди Вэнса не вмешиваться во внутренние дела России и Китая. Это заявление стало ответом на слова Вэнса о том, что «Россия и Китай не хотят создания Ираном ядерного оружия. Он добавил, что ядерное распространение на Ближнем Востоке — это «катастрофа для всех».

«Иран создавал мирный атом, на что имеет полное право, и не создавал ядерное оружие, что было неоднократно подтверждено как самим Тегераном, так и МАГАТЭ», — написала она в своем Telegram-канале.

Захарова отметила, что Иран имеет право развивать атомный сектор в мирных целях, как и любая другая страна. Также она напомнила, что Израиль в настоящее время является единственной ближневосточной страной, которая обладает ядерным оружием.

Она добавила, Россия и Китай осудили удары США по Ирану, сделав соответствующие заявления.

Кроме того, Захарова призвала США прекратить поставки смертоносного оружия и дальнобойных ракет Украине.

Ранее Вэнс, комментируя удары США по Ирану, заявил, что американская сторона не стремится к длительному конфликту с Ираном, а лишь хочет уничтожить его ядерную программу. 22 июня США атаковали три ядерных объекта Ирана, заявив об уничтожении ядерной программы Тегерана.