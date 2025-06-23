Сечин: синтез традиционной и альтернативной энергетики — будущее мирового энергобаланса

Глава «Роснефти» Игорь Сечин на энергетической панели Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) заявил о формировании нового облика мировой энергетики, который будет основываться на сочетании традиционных и альтернативных источников энергии. Он подчеркнул, что ключевыми факторами станут обеспечение энергобезопасности, коммерческая эффективность, дефицит госбюджетов развитых стран и демографические тенденции в развивающихся регионах, сообщает газета "Ведомости".

Сечин отметил, что в ближайшие 25 лет население Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона увеличится на 1,4 млрд человек, а урбанизация приведет к росту числа горожан на 1,6 млрд. Цифровая революция и развитие технологий искусственного интеллекта также будут влиять на производство и потребление энергии.

Энергетический сектор, по словам Сечина, является движущей силой новой технологической революции, требующей значительных инвестиций и роста потребления энергии. Он привел данные Международного энергетического агентства (МЭА), согласно которым к 2030 году потребление электроэнергии центрами обработки данных вырастет более чем вдвое.

Сечин подчеркнул, что мировое потребление энергии к 2050 году увеличится на четверть, и ключевым фактором станет растущий спрос в развивающихся странах. Оптимальным решением он видит синтез традиционных и альтернативных источников энергии, хотя полное внедрение новых технологий еще далеко.

Глава «Роснефти» выразил сомнения в успехе перехода на «чистую» энергетику, отметив, что за последние 10 лет затраты на зеленый энергопереход достигли $10 трлн, но доля солнечной и ветровой энергии выросла лишь на 4 п. п. до 6%. Он считает, что даже удвоение инвестиций в зеленую энергетику не принесет желаемых результатов, и для достижения нулевого уровня выбросов парниковых газов к 2050 году потребуется более $180 трлн.