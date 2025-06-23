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Благоустройство Пади Долгой в Иркутске расширят

Работы проведут на сэкономленные средства.

Администрация Иркутска продолжит обустройство общественной территории в Пади Долгой. Это стало возможным за счет средств, сэкономленных благодаря аукциону.

В 2024 году здесь появятся пешеходные дорожки, габионы, мостовой переход и новые зеленые насаждения.

– Благоустройство Пади Долгой началось в 2019 году. Тогда сделали тропиночную сеть к школе №55, освещение, поставили игровой комплекс. В 2022-м создали зону отдыха, уложили плитку, смонтировали современное светодиодное освещение, детскую площадку и перголы с качелями. В 2023-м обустроили тротуары, установили скамейки, освещение и детский игровой комплекс, посеяли газоны, высадили деревья и кустарники. В этом году приведем в порядок другую часть общественного пространства – со стороны Университетского, – рассказал мэр Руслан Болотов.

Ранее стало известно, что в Иркутске начнется капитальный ремонт здания XIX века на ул. Ленина. Согласно RosTender.info, выбор исполнителя пройдет на конкурсной основе до 4 июля.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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