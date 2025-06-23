Представители ИНК приняли участие во Международном туристическом форуме «Путешествуй» на ВДНХ

Представители Иркутской нефтяной компании (ИНК) приняли участие в координационном совещании Межрегионального проекта «БАМ туристический» в рамках Международного туристического форума «Путешествуй!» на ВДНХ. Форум посвящен реализации национального проекта «Туризм и гостеприимство».

ИНК активно участвует в развитии туристической инфраструктуры Усть-Кутского района в рамках проекта «БАМ туристический». Этот проект объединяет туроператоров, органы власти, институты поддержки и промышленные предприятия Сибири и Дальнего Востока.

Участники совещания отметили успех идеи создания единого туристического продукта на базе БАМа. Несмотря на сложности межведомственного взаимодействия, большие расстояния и состояние инфраструктуры, туристические маршруты уже пользуются спросом.

Для продвижения маршрутов используются различные инструменты, включая сайт bamtravel.ru, настольные игры и печатные путеводители. Иркутской области посвящен отдельный альбом, в котором Иркутскому заводу полимеров отведено особое место.

– Развитие сферы гостеприимства в Усть-Кутском районе ведется в соответствие с решениями мастер-плана территории. Прежде всего, это позволит сделать инфраструктуру для жизни более комфортной в части благоустройства мест отдыха, привлечет туристов из других регионов страны, что, в свою очередь, положительно скажется на бренде территории, столь необходимом для привлечения и удержания кадров для наших производственных объектов и в целом для экономики района, – отметил управляющий директор по правовой работе и региональной политике ИНК Евгений Милов.

Потенциал «БАМа туристического» оценивается в 300 тысяч путешественников в год, из которых 200 тысяч – в Северобайкальске. Это открывает большие перспективы для развития туризма в Братске и Усть-Кутском районе, которые поддерживает ИНК.

Напомним, в прошлом году эксперты по туризму побывали в Усть-Куте в рамках межрегионального форума-штаба «БАМ туристический». Гости города посетили краеведческий музей, побывали на обзорной экскурсии по Усть-Куту и Иркутскому заводу полимеров. Также члены делегации приняли участие в круглом столе, посвященном развитию туристического потенциала территорий, по которым проходит Байкало-Амурская магистраль.

Также экскурсионный маршрут ИНК был включен в путеводитель по промышленному туризму Минпромторга России в 2023 г. Кроме того, компании была присуждена награда в номинации «ПРОМдостояние» на II Всероссийском акселераторе за лучшую практику организации производственной экскурсии в нефтегазовой отрасли.