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Бомбардировщик Ил-4 выложили из свечей в Иркутске

Машины поставлял на фронт Иркутский авиазавод.

В ночь на 22 июня у мемориала «Вечный огонь» в Иркутске прошла акция памяти. Об этом сообщили в мэрии. Десять тысяч свечей образовали изображение бомбардировщика Ил-4 – символа вклада Иркутска в Победу, поскольку именно такие самолеты выпускал авиазавод в военные годы.

Всего предприятие поставило на фронт более 2 тыс. машин, 919 из которых были Ил-4.

После минуты молчания участники возложили цветы к мемориалу. Завершилось мероприятие показом документального фильма «Война и Церковь», который организован совместно с Иркутским областным краеведческим музеем имени Н.Н. Муравьева-Амурского.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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