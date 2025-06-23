Слата Марафон в цифрах. Самое масштабное беговое событие Восточной Сибири посетило 4200 человек из 21 региона России

Забег проходит уже седьмой раз.

Фото предоставлено пресс-службой Слаты

Самое масштабное беговое событие Восточной Сибири и Дальнего Востока состоялось в минувшую субботу на маршруте, проходящем по историческому центру Иркутска. Большой спортивный праздник и долгожданное беговое событие уже в седьмой раз провели компания «Слата» и оргкомитет «Марафоны БАМ».

В субботу, 21 июня, в Иркутске прошло самое масштабное в Восточной Сибири беговое событие с полумарафонской дистанцией – VII Иркутский Международный Слата Марафон.

В этом году в мероприятии приняли участие рекордное количество любителей бега – было зарегистрировано 4212 человек из 21 региона России, а также Китая, Германии и Кыргызстана.

Фото предоставлено пресс-службой Слаты

Основными дистанциями были – 10 и 21 км. Дистанция «Слата Фан-Ран» – 3 км, по традиции, самая многочисленная по количеству заявок — 2 270,63% из которых это представительницы женского пола. Мужчины чаще отдавали предпочтение длинным дистанциям. На дистанцию 10 км зарегистрировались 1017 человек, а на 21 км – 285. Дистанция Слата Kids протяженностью 1 км собрала более 600 детей.

«Такие спортивные мероприятия объединяют единомышленников и показывают, что массовая физическая культура и спорт доступны, сохраняют заложенные спортивные традиции, а также вовлекают в ведение здорового образа жизни детей и молодежь. И мы прикладываем все усилия, чтобы Слата Марафон вошел в ежегодную историю города не только как массовое беговое событие, но и как семейный праздник», – поделился управляющий директор торговой сети «Слата» Дмитрий Ишевский.

Беговое сообщество растет с каждым годом, и Слата Марафон занял почетное и достойное место в череде городских событий, благодаря высокому интересу со стороны горожан, жителей области и гостей из других регионов и стран.

Фото предоставлено пресс-службой Слаты

«Иркутский марафон в этом году продемонстрировал рекордное количество участников и географию – это был настоящий международный праздник бега и спорта в центре Иркутска. 4 страны, 21 регион РФ, 78 муниципалитетов, более 600 клубов и организаций. Такое возможно только при слаженной синергичной работе всех вовлеченных сторон организации забега – оргкомитета мероприятия с богатым опытом и уровнем компетенций, администрации Иркутска, силовых структур, что позволили сделать красивый маршрут с историческими видами в центре города, огромным волонтерским корпусом и, конечно же при поддержке и максимальной вовлеченности в проект титульного партнера – торговой сети Слата», – подчеркнул руководитель оргкомитета «Марафоны БАМ» Артем Детышев.

Чемпионы получили заслуженные медали, грамоты и ценные подарки от организаторов и партнеров мероприятия, разыграв призовой фонд. Каждый участник на всех дистанциях получил заслуженную медаль финишера. На седьмой медали, в год 80-летия Великой Победы, был отчеканен облик знакового места на карте Иркутска – мемориала «Вечный огонь».

Фото предоставлено пресс-службой Слаты

Марафон в цифрах

Абсолютные победители 2025 года на дистанциях 10, 21 км.

10 км, абсолютный зачет

Мужчины:

Измайлов Александр Сергеевич (Иркутск) – 33 г. – 33:51 Садыков Мансур Николаевич (Иркутск) – 25 г. – 34:18 Хамкалов Рома Дмитриевич (Кырен) – 26 л. – 34:36

Женщины:

Харитонова Валерия Алексеевна (Северск) – 30 л. – 38:10 Егорова Наталья Геннадьевна (Улан-Удэ)– 36 л. – 40:19 Богатикова Софья Андреевна (Иркутск) – 22 г. – 40:57

21 км, абсолютный зачет

Мужчины:

Шергин Максим Александрович (Саянск) – 29 г. - 1:12:32 Нечпай Сергей Викторович (Ангарск) – 43 л. - 1:13:01 Кондратенко Никита Сергеевич (Иркутск) – 21 л. – 1:14:48

Женщины:

Родионова Маргарита Александровна (Иркутск)– 38 л. - 1:26:32 Молчанова Наталья Олеговна (Иркутск) – 28 г. - 1:28:25 Тохтобина Елена Яновна (Абакан)– 44 г. - 1:29:53

Марафон в цифрах:

4 212 человек – участники

3 км - 2 270 человек

10 км - 1 017 человек

21 км - 286 участников

Более 600 детей участвовало в детском забеге «Слата-кидс 1 км»

Мужчин – 2 014 участников (48%);

Женщин – 2196 участниц (52%).

Самый взрослый участник – Альвина Кодгачинова из Иркутска – 86 лет.

Подробная информация на официальном сайте проекта irkutskmarathon.com.