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Средняя пенсия в России достигла 23,5 тысячи рублей

Средняя пенсия в России по состоянию на 1 апреля 2025 года составила почти 23,5 тысячи рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда РФ. По сравнению с 1 января средний размер пенсии вырос с 23 175 до 23 448 рублей в месяц.

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Численность пенсионеров на 1 апреля превысила 40,9 миллиона человек, уточняет издание.

Ране сообщалось, что страховые пенсии российских граждан с 2026 года начнут ежегодно индексироваться два раза: сначала в феврале исходя из официальной годовой инфляции, а затем в апреле согласно росту доходов Социального фонда страны. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на одном из совещаний правительства, где была утверждена новая стратегия поддержки пожилых граждан. Напомним, что в январе 2025 года Россия вновь начала ежегодную индексацию выплат работающим пенсионерам, затронув около 7,5 миллионов человек. В феврале прошлого года такие выплаты были дополнительно увеличены до показателя прошлогодней инфляции, а с апреля социальная пенсия выросла сразу на 14,5%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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