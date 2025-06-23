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Только 20% молодежи в считают ипотеку выгоднее аренды

Кредит непривлекателен из-за высоких ставок.

Лишь 25% россиян сейчас рассматривают ипотеку как выгодный вариант, тогда как год назад таких было 38%. Каждый третий (37%) предпочитает аренду жилья, особенно эта тенденция заметна среди молодежи (43%) и высокооплачиваемых специалистов (42%). Данные приводит рекрутинговый сервис SuperJob.

Эксперты отмечают, что женщины и жители регионов чаще одобряют ипотеку, тогда как москвичи и петербуржцы в 40% случаев выбирают аренду. Среди риелторов сторонников ипотеки за год стало меньше на 5%, хотя они по-прежнему составляют большинство (56%). Основные причины отказа от кредитов – высокие ставки и экономические риски.

Ранее в «Дом.РФ» заявили о том, что массового перетока средств со вкладов в жилье не ожидается. Крупные вкладчики не нуждаются в квартире, считают эксперты.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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